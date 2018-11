Inicia juicio por feminicidio de ‘calcetitas Rojas’

A un año de la identificación de la niña Lupita, conocida como “calcetitas rojas”, quien permaneció nueve meses en calidad de desconocida en el forense de Nezahualcóyotl, este jueves inició el juicio contra su madre, Yadira Medina, y su pareja, Pablo Rodríguez Escamilla, por feminicidio.

Marina Concepción, tía de la menor, fue la primera en testificar en el juzgado oral del penal de Nezahualcóyotl,. Dijo que, su hermana y su cuñado, presuntos responsables de la muerte de la menor, engañaron a la familia durante meses al decir que Lupita vivía con otro pariente.

No puedo permitir que esto se quede así, que le hayan hecho tanto daño a la niña, yo no los estoy acusando a ellos, las autoridades van a determinar si son culpables o no, pero mi hermana sabe definitivamente que a esa niña yo la quería cuidar y yo se la pedí y no me la quisieron dar”, afirmó Marina.