Caída del sistema en el 88 fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari: Bartlett

Entre fotografías, cartulinas y protestas por su pasado político, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Comparecencia que acaparó la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo federal.

Pero también los cuestionamientos a su pasado priista y a su participación en la caída del sistema electoral en 1988.

Por lo que Bartlett respondió de manera directa.

“Como están jugando con mi biografía voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes muchos años, miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari, claro! Así fue, un amasiato entre Salinas de Gortari”, señaló Bartlett.

Lo que provocó una reacción de gritos en el salón, de inmediato se dio la instrucción a la asamblea de guardar el orden, debido a que no estaba previsto un diálogo y se insistía en que le permitieran concluir con su respuesta.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad defendió la reforma eléctrica y aseguró que solo con ella se garantizará un servicio continuo y accesible para la ciudadanía.

Las bancadas de la oposición refrendaron su rechazo a la Reforma Eléctrica.

El PAN sacó a relucir fotografías de Manuel Bartlett con el expresidente Carlos Salinas y con Miguel de la Madrid, y otra donde aparece el ex agente de la DEA asesinado Enrique Camarena, así como cartulinas cuestionando sus propiedades.

“Otra cuestión que nos parece atroz es la propuesta de cancelación de todos los permisos vigentes de generación, una vez que entre en vigor la reforma constitucional que están planteando y que además, usted ha declarado que no se indemnizaría por dicha cancelación, aunque usted matizó un poco y dijo que esa acción no sería expropiatoria y le doy la razón en eso, no sería expropiatoria, sería algo mucho peor, porque en una expropiación, el expropiado tiene defensas legales y tiene derecho a una indemnización, pero lo que ustedes proponen es típico de las dictaduras, simple y sencillamente proponen cancelar todo, violar cualquier derecho adquirido y destruir el Estado de Derecho”, afirmó el diputado Justino Arriaga, del PAN.