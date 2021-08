Caen acciones en Wall Street tras ataques en aeropuerto de Kabul

Cayeron los precios de las acciones en Wall Street el jueves al mediodía después de ataques suicidas en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, con informes de muertos y heridos.

El S&P 500 bajó 0.3%, el Nasdaq retrocedió 0.3%, y el Dow Jones Industrial bajó 67 puntos, 0.2%, a 35.338,01.

Los principales índices de Wall Street tocaban mínimos de sesión el jueves por temor a una reducción más rápida del programa de compra de bonos de la Reserva Federal, mientras los operadores apuntaban también a una explosión en Kabul para explicar un alza de la volatilidad.

Tras una apertura casi plana, los tres principales índices empezaron a caer con fuerza.

Un supuesto atentando suicida al exterior del aeropuerto de Kabul acabó con la vida de al menos 15 personas, incluidos niños.

“La geopolítica no suele impactar tanto al mercado, pero cuando llegan reportes como este, tiende a generar algunos movimientos”, dijo Randy Frederick, del Schwab Center for Financial Research.