Cae rayo en kínder e incendia salón de clases en Nuevo León

En Nuevo León, la tormenta que azotó la zona Metropolitana tomó por sorpresa al personal docente del Jardín de Niños “Enrique Pestalozzi”, de la colonia Niño Artillero, en Monterrey, luego que presuntamente un rayo provocara severos daños.

Te recomendamos: Esteban Moctezuma: ‘Falso que las escuelas decidan el regreso a clases’

El material que había quedado bajo llave en el aula de segundo año fue consumido por el fuego, solo algunos artículos fueron recuperados, pero aquellos que tenían gran valor tanto económico como sentimental quedaron reducidos a cenizas.

“Muy triste cuando entre no me imagine que fuera tanto, son 23 años de servicio en los cuales yo siempre doy todo de mí y hoy si me pudo mucho esta situación, pero gracias a Dios no había nadie”, dio la maestra.