Después de dos años, cae el carnicero que asesinó a Mariana Joselín en Ecatepec

Mariana, una joven de 18 años de edad, fue asesinada en julio de 2017 en la colonia Las Américas en el municipio de Ecatepec.

Te puede interesar: Encuentran cuerpo de joven desaparecida en Ecatepec, Estado de México

Ayer su homicida fue detenido en Oaxaca.

El 27 de julio de 2017, Mariana Joselín Baltierra Valenzuela, de 18 años de edad salió a hacer una compra en una tienda, ubicada a 250 metros de su casa en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec.

La chica no regresó y su familia la reportó como desaparecida. Se supo después que cámaras de vigilancia particulares captaron como entró y salió de la tienda.

Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en la parte posterior de una carnicería.

En ese mismo sitio, un joven identificado como Juan “N” rentaba una habitación.

El hombre habría interceptado a Mariana en su trayecto y desde entonces se le buscaba como presunto autor del feminicidio.

Los padres, amigos y familiares de Mariana, junto con las autoridades y activistas del Estado de México, no dejaron de buscarlo.

“Siempre recibimos el apoyo de la Fiscalía, aunque por momentos cree uno que no están trabajando porque uno se desespera”, comentó Saira, madre de Mariana Joselín.

Este jueves, autoridades de Oaxaca ubicaron al hombre de 31 años de edad en la calle Burgoa, esquina con Bustamante, colonia Benito Juárez centro de la capital oaxaqueña.

Después fue trasladado al penal de Chiconautla en el Estado de México, donde este sábado tendrá su primera audiencia.

“Después de haber cometido el delito, el crimen, se dio a la fuga, lo estuvimos persiguiendo por diversas entidades federativas y ayer gracias a la intervención de la Procuraduría, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, del señor fiscal Rubén Vasconcelos”, comentó Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del Estado de México.

Tuve un momento de crisis, dije ‘gracias a Dios que por fin cayó’ y acto después me pregunté a mí misma ahora qué sigue; no es algo que nos cause felicidad. Nada me va a regresar a mi hija, no la voy a volver a ver, pero por lo menos no va a quedar impune, Juan de la Cruz no va a poder hacerle más daño a otra chica, o a más chicas”, apuntó Saira Valenzuela, madre de Mariana Joselín.