Cae automóvil de 10 metros de altura en CDMX y conductor sobrevive

En la alcaldía de Álvaro Obregón, un automóvil cayó de una altura de 10 metros aproximadamente y su conductor solo sufrió lesiones menores.

Ocurrió la madrugada de este sábado sobre Rómulo O’Farril, en la colonia Águilas Pilares, con dirección al Periférico.

Luego de salir de la vialidad, el automóvil subió al camellón, chocó contra un pequeño muro de concreto y voló por lo menos 10 metros al fondo.

El conductor fue ayudado a salir del automóvil, en donde quedó atrapado, por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Quién te sacó del carro? No sé, no me acuerdo. Quién lo sacó? Ustedes lo sacaron? Yo lo saqué. Estaba atrapado? Sí con el cinturón. Le corté el cinturón con una navaja. Ya no sé de quién era la navaja, ya no sé si se la regresé. Estaba consciente? Si estaba consciente”, relató el automovilista.