Cadáveres en Jalisco, producto del fraude electoral de 2006: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso del tráiler con cadáveres en Jalisco es producto del fraude electoral de 2006 y el intento de buscar legitimidad, tras la elección federal.

Los muertos que ponen en dos tráileres, todo eso es producto del fraude electoral del 2006 porque se desató la violencia, porque no ganaron la elección en el 2006. Impusieron al presidente y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México. Entonces, cuál fue el origen: Un fraude electoral. Eso no hay que olvidarlo, si se hubiera respetado la voluntad de los ciudadanos no estaría así el país”, afirmó.