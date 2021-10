El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo hoy, 5 de octubre de 2021, en su conferencia mañanera que cada quien tiene que asumir su postura sobre la reforma energética.

AMLO dijo que lo que más le conviene al país es que se conserven Pemex y la CFE para garantizar que no allá aumento de impuestos en el cobro de energéticos.

“Consideramos que lo más que le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no allá aumento de impuestos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que impero hace mucho tiempo, que no aumente el precio de la luz como era antes”.