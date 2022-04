Cachorro de león, rescatado en Ecatepec, está delicado de salud; ejercerán acciones contra responsables

La madrugada de este jueves, el cachorro de león africano que fue captado paseando por calles de Ecatepec, Estado de México, por lo que vecinos del fraccionamiento Las Américas y rescatado por elementos de Protección Civil y bomberos de Ecatepec, en el Estado de México, se reporta delicado de salud.

El macho de entre seis y diez meses de edad, además de presentar desnutrición, atrofia muscular y no tener colmillos ni garras, veterinarios del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Profepa, informaron que el estado de salud del cachorro es muy delicado pues además presenta dificultades para respirar y comer, así como distintas afectaciones que le impiden mantenerse en pie.

Hasta el momento se desconoce si se escapó o lo abandonaron. El felino de la especie Panthera Leo ya se encuentra en el Centro de Investigación para la Vida Silvestre, en Los Reyes La Paz, para su rehabilitación.

En tanto, los médicos veterinarios continuarán con el protocolo y tratamiento necesario para garantizar el bienestar del cachorro y propiciar su recuperación, sin embargo, la Profepa informó que realizará las acciones correspondientes en el ámbito de su competencia para proceder contra quien o quienes resulten responsables de estas faltas y daños que atentan contra el trato digno y respetuoso del ejemplar.

El titular de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec señaló que se trata del segundo león capturado en el municipio, y reiteró el llamado la población a no mantener estas especies en cautiverio.

“Estos animales no deben ser considerados como mascotas, no lo son, son ejemplares imponentes, grandes, muy peligrosos, que no deberíamos tener en nuestros hogares. Invitar a toda la población de este municipio como de otros vecinos para que denuncien, si ustedes saben de otras personas que tienen este tipo de ejemplares que hagan las denuncias correspondientes y también mandarles el mensaje de no incentivemos la compra ilegal de ejemplares de fauna exótica, es un tema totalmente prohibido por la ley”, concluyó Acoyani Baroco Bonilla, titular de Medio Ambiente y Ecología.