“Nos cachetearon y arrastraron”, revelan feministas abusos de policías dentro de Palacio municipal de Irapuato

Según testimonios de colectivas y de mujeres detenidas el pasado domingo en Irapuato, en la marcha contra feminicidios y desapariciones, fue adentro del Palacio Municipal donde arreciaron las agresiones en su contra por parte de las policías.

Feministas exigieron a las autoridades municipales den a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad de adentro del palacio municipal, pues aseguran además de ser detenidas arbitrariamente, fue ahí adentro donde las detenidas sufrieron las vejaciones más fuertes.

“Nos pasaron y nos volvieron a tirar, no dejaron que las volteáramos a verlas, decían que no les viéramos las cara, nos pegaban, nos jalaban el pelo”, dijo una detenida.

“A mí me jalaron de mi camisa y de mi pelo y me arrastraron por todo el piso y me pusieron hasta el último y nos acostaron bocabajo y nos empezaron a meter patadas, nos metieron patadas en las costillas”, relató otra.

“En cuanto ingresé a presidencia fueron cachetadas, cachetadas a diestra y siniestra, me azotaron contra la pared”, afirmó otra mujer golpeada.