Cablebús detuvo su servicio antes de que ocurriera el sismo como lo marca protocolo de emergencia

La noche del sismo, el martes pasado, quienes viajaban en la línea 2 del Cablebús vivieron momentos particularmente angustiantes. Autoridades explicaron cómo fue el desalojo de pasajeros.

Te recomendamos: Video: Pasajeros del Cablebús y vecinos captan momento del sismo

Así inició el protocolo de seguridad para la evacuación de 800 pasajeros que iban a bordo de la Línea 2 del Cablebús, y que se quedaron detenidos entre las estaciones Constitución de 1917 y Xalpa. Un tramo de unos 5 kilómetros de longitud, que registró una falla en la energía eléctrica de la estación 3 Buenavista.

Al activarse la alerta sísmica, todos los sistemas electromecánicos se detuvieron. Se procedió a vaciar las estaciones.

Las cabinas que iban en el otro tramo, entre las estaciones Santa Martha y Xalpa, se pudieron llevar a tierra y los pasajeros descendieron de inmediato.

Inició una revisión minuciosa en el sistema electromecánico y eléctrico y fue entonces cuando se dieron cuenta que uno de los generadores eléctricos de respaldo, de la estación 3 Torres Buenavista, presentaba una falla, por lo que no se podía reiniciar la operación en este tramo de la línea.

“El día del sismo, justamente estos generadores no tuvieron ningún problema, estaban activos, se activaron, etcétera, más bien donde no sucedió lo que debía de haber sucedido, tuvo que ver con que se encendieran en la estación 3, el generador más pequeño, que es el que le da electricidad a la estación. Los operadores tuvieron que esperar la revisión de una estación que no tenía luz en ese momento para ya después poder arrancar el sistema con sus motores, con estos generadores”, refirió Andres Lajous, secretario de Movilidad de CDMX.