Cablebús de Iztapalapa: El mural al aire libre más grande del mundo

Al menos 950 murales han sido pintados en azoteas y contramuros de casas, escuelas y edificios ubicados bajo el Cablebús de Iztapalapa.

“Ya no tienes solo una visión gris, sino de color, convertir a Iztapalapa, y así lo nombran varios artistas, en el lienzo al aire libre más grande del mundo”, refirió María Antonieta Pérez Orozco, directora de Cultura Iztapalapa.

A lo largo de los 10 kilómetros de recorrido, los pasajeros pueden admirar 21 mil metros cuadrados de murales pintados por artistas de Iztapalapa y la región.

“A mí me encanta, porque me hacen sonreír si vengo con algún problema, digo que bonita flor, que bonito animalito y se me pasa rápido el trayecto”, indicó María del Carmen, pasajera Cablebús.

“Pues creo que es una forma diferente de ver la ciudad, estamos acostumbrados a ver el suelo gris y venimos tan metidos en nuestros problemas que ver algo diferente, algo que te hace ver diferente las cosas es algo bueno”, dijo Vero, pasajera Cablebús.

“Son más de 100 muralistas, los temas los decidimos junto con la gente, la historia de Iztapalapa, el empoderamiento de las mujeres, con mujeres que han destacado en el cine, en la ciencia, en la participación política, en las organizaciones populares, la gente nos pide mucho el tema de la naturaleza, vas a ver muchos jaguares, aves, flores”, destacó María Antonieta Pérez Orozco, directora de Cultura Iztapalapa.