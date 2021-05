Cabeza de Vaca acusa linchamiento político tras intento de desafuero por parte de la Cámara de Diputados

Tras conocerse el resultado de la sesión de la Cámara de Diputados que se erigió en jurado de procedencia y confirmó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el funcionario publicó en sus redes sociales un video en el que habló de dicho proceso y aseguró que sólo se acusa de que supuestamente no pagó los impuestos correspondientes por la compra-venta de un departamento.

Te recomendamos: Congreso de Tamaulipas rechaza el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas dijo que sólo se acusa de que supuestamente no pagó los impuestos correspondientes por la compra-venta de un departamento.

“Este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado…tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo… no estoy frente a ustedes por aparecer en un video agarrando dinero en efectivo, por ningún motivo, me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes, no… La mayoría del partido en el gobierno, Morena, me quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado supuestamente los impuestos de la compra-venta de un departamento”, declaró.