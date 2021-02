Cabeza de Vaca llega a la Cámara de Diputados para que se le notifiquen acusaciones de la FGR

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se presentó en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para que se le notifique sobre las acusaciones que ha formulado la Fiscalía General de la República.

Te recomendamos: FGR solicita desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Más temprano, aseguró que durante muchos años, ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas y que esta no es la primera, y muy probablemente no será la última.

“Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones, que casualidad. Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza”, explicó Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.