Buscan en Puerto Vallarta casos sospechosos de la viruela del mono

Tras confirmarse un caso de viruela del mono, en Puerto Vallarta, las autoridades de Salud del estado de Jalisco instalaron un módulo de información dentro del Laboratorio Regional de Salud Pública, para que las personas que convivieron en el club de playa Mantamar entre el 27 de mayo y el 4 de junio y presenten dolor de cabeza, fiebre, además de dolor de ganglios acudan para descartar que hayan sido contagiados.

N+ te recomienda: Instalan módulo para posibles contagiados de viruela del mono en Puerto Vallarta

Hasta el momento según el sector Salud 11 personas ya acudieron a realizarse pruebas.

Las 11 personas confirmaron que han tenido dolor de cabeza o de cuerpo y solo 7 de ellos estuvieron en el club de playa en dichas fechas.

“Ninguno de ellos presentó lesiones en la piel. Es decir, no tenían las pústulas, y por lo tanto no cumplían la definición operacional de caso. Por lo cual, no son casos sospechosos y no se tomó muestra. Porque las muestras precisamente son de las lesiones en la piel”, refirió Jaime Álvarez Zayas, director de la Octava Región Sanitaria Secretaría de Salud Jalisco.