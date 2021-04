Sin rastro de la madre de Wilton, niño abandonado en desierto de Texas, familia pide ayuda

Se desconoce el paradero de Wilton, el niño migrante que fue encontrado caminando solo en una zona desértica cerca de Eagle Pass, Texas, el pasado 3 de abril. El gobierno de Nicaragua ha pedido a la Interpol que lo regrese, en tanto los gobiernos de México y Estados Unidos investigan el secuestro de su madre y su familia, desde Nicaragua y Estados Unidos, narra la historia de violencia que comenzó en el seno de su propia familia.

“Yo estaba haciendo la cena, y él como le gusta ver las noticias, y entonces me dijo duro en voz alta, “¡vení, ve!, hoy hombre venga”, y él siempre es callado, me vine en carrera, “¡mire!”, me dice, “parece el niño de la Meylin, ése”. “¡Jesús!”, le dijo, “sí él es”, ya vi el bultito que venía con la manita pidiendo auxilio a la gente”, dijo Socorro Leiva, abuela de Wilton Gutiérrez.