Buscan en Morelos a Fernando “N”, entrenador de taekwondo acusado de abuso sexual

Autoridades de Morelos buscan a Fernando “N”, un entrenador de taekwondo quien es acusado de abuso sexual; sus víctimas temen por su seguridad.

Te recomendamos: Abaten a dos presuntos delincuentes durante enfrentamiento con policías en Morelos

“Hasta encontrarlo, hasta encontrarlo, no vamos a parar hasta encontrarlo, así como a mí no se me ha olvidado su nombre, no se me ha olvidado lo que me hizo. Hasta que lo encontremos ese día vamos a descansar”, dijo una de sus víctimas.

Fernando “N” entrenador de Taekwondo es buscado por autoridades del estado de Morelos por evadir la justicia.

Esa es parte de la declaración que hizo Fernando N el pasado 23 de octubre ante un juez.

Catorce días después de la audiencia, el imputado escapó del arraigo domiciliario en el que permanecía como medida cautelar.

FOROtv ha tenido el acercamiento con las víctimas, mujeres que durante años callaron, hoy tienen miedo porque su agresor está libre.

“El pasado 7 de noviembre nos enteramos que se fugó, lo cual es algo terrible, todas estamos, bueno al menos yo me siento con miedo por que esa persona sabe que lo denuncié, sabe que lo denuncié y como todos tenemos miedo que me haga algo a mí y le haga algo a mi familia y tome algo de venganza”, dijo una víctima de abuso sexual.

“Llega noviembre yo estaba literal en mi casa arreglando cosas cuando nos llaman y nos dicen que había desaparecido y dije que en qué momento se supone que tenían que vigilar, se supone que tenía que estar presente cualquier persona para que no pasara esto obviamente como que me movió todo, me enoje, lloré me preocupe todos, no dormir, no he dormido durante varios días”, explicó.