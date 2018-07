Buscan a dos reos que se fugaron del penal de Cuautitlán, Edomex

Este domingo tres reos se fugaron del penal de Cuautitlán Centro, luego de la detonación de un artefacto explosivo en el área de juzgados.

La onda expansiva derribo la pared que separa al juzgado con el pasillo del reclusorio y después abrieron la puerta principal para ir a la calle.

El director del penal aclaró que a pesar de que se destruyó una pared de concreto y las oficinas quedaron destruidas, no hubo muertos, ni lesionados.

No hay ningún saldo, lo único que pasó es que del exterior pusieron un artefacto explosivo en juzgados y detonó no hay ningún saldo. Todas las personas privadas de su libertad están bien, yo les garantizo que no hay ningún daño”, informó José Benjamín Nava Téllez, director del Penal Cuautitlán Centro.