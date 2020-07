Buscan consensos en el Senado para periodo extraordinario

La sesión de la Comisión Permanente de este miércoles fue diferida para el próximo lunes, cuyo objetivo es lograr consensos en el Senado para realizar un nuevo periodo ordinario de sesiones.

El objetivo es lograr consensos en el Senado para realizar un nuevo periodo ordinario de sesiones los días 23 y 24 de julio.

En entrevista, el coordinador morenista planteó 20 temas para la agenda de las sesiones extra.

Entre estos destacan cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reformas a diversas leyes para desaparecer al menos 44 fideicomisos públicos, con lo que se proveería al gobierno federal de 91 mil millones de pesos.

“Les voy a proponer que toquemos diez puntos, entre ocho y diez puntos, ¿cuáles son? Uno, el pendiente de iniciativa que modifica la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dos, una ley reglamentaria del 19 constitucional, que se trata de delitos graves, que si no se tiene la reglamentación, no se podrá aplicar la prisión oficiosa a delitos como huachicoleo, corrupción, delitos electorales y otros. Y, también una modificación a la Ley del INSABI para poder licitar y adquirir medicamentos en el extranjero. Incluyendo la extinción de fideicomisos”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Por su parte, el bloque opositor se reunió y pedirá que se incluya en la agenda de este periodo extraordinario una ley de emergencia económica.

“Mientras se vean cosas importantes para el país como la ley de emergencia, cómo es el ingreso básico universal, por supuesto que sí, nunca hemos dicho que no para apoyar a lo que ayude al país”, enfatizó Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.

Lo que sí les garantizó el senador Monreal es que no habrá madruguete de Morena en la propuesta para de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“No, yo no juego chueco, no tengo doble carta, no tengo doble discurso”, destacó el coordinador de los senadores de Morena.