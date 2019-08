Buscan a conductor que golpeó a policía durante Maratón CDMX

La agresión que sufrió un policía de tránsito cuando resguardaba la ruta del maratón de la Ciudad de México, por parte de un conductor, causó indignación en la corporación y ya es buscado por las autoridades.

No hemos detenido todavía al responsable, es una prioridad para nosotros, hay indignación en la corporación. Vamos de tras de él, el compañero está estable y afortunadamente todo indica que no va a tener mayores consecuencias, pero la agresión es inaceptable, no se puede permitir ni tolerar a un policía que está haciendo su trabajo”, explicó Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.