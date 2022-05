Buscan a Aurelio Cruz, indígena tzotzil que fue abandonado en el desierto de Arizona tras desmayarse

Aurelio Cruz, de 18 años, indígena tzotzil, desplazado de los Altos de Chiapas, salió el pasado 28 de abril de su comunidad, en busca de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, desapareció en el desierto de Arizona.

“Su destino es Estados Unidos, pero no llegó, me dijo mi hermana que quedó desmayado a medio camino del desierto por eso solo vi la foto que llegó, la foto que quedó desmayado”, dijo su hermano.

En Chiapas, la familia de origen tzotzil busca al joven de 18 años que desapareció en el desierto de Arizona, después de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

Ahí un grupo de amigos lo invito a cruzar a los Estados Unidos, pero en el camino fue abandonado por sus compañeros.

“Hasta el momento no tenemos ninguna información por el caso de él, es por eso que le hago un llamado a las dependencias a las autoridades nacionales que me apoyen a buscar en ese caso la verdad, si tenemos la necesidad y mi mamá está muy triste por la desesperación de su hijo de encontrarlo más que nada”, explicó su hermana.

Aurelio se comunicó con su hermana Araceli la tarde del 5 de mayo, le dijo que se había separado del grupo para burlar a las autoridades migratorias; sus dos sobrinos, Maximiliano y Onésimo, de 17 años que viajaban con Aurelio fueron detenidos y deportados.

“La verdad yo ya no supe nada de mi tío porque a mí me agarraron primero la migración”.

Tras escapar de migración Aurelio se encontró nuevamente con uno de sus compañeros, pero estaba débil, deshidratado y se desvaneció.

“Su compañero nos transmitió a los familiares ahí nos enteramos que ya se había desmayado, que ya se había tirado en el suelo, que se había deshidratado totalmente que ya no estaba consciente. Lo único que nos dijeron, que ya lo habían abandonado, que ya no pudo más el muchacho es lo que dijo, pero realmente, no sabemos en qué zona lo dejo”, explicó el familiar.

“Yo sufrí mucho al enterarme de que mi hijo se desmayó en el desierto de Arizona, mi hijo se fue en busca de una mejor vida”