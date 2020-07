Buscan a adulto mayor arrastrado por corriente de agua de Hanna en Nuevo León

El señor Francisco Macareno, un hombre de la tercera edad, originario del ejido Guadalupe del municipio de General Cepeda, Coahuila, solía viajar a Monterrey, Nuevo León, a vender quesos, sin embargo, la corriente del agua a tras el paso de “Hanna” lo arrastró y hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecido.

“Yo hablé con él, el domingo en la tarde, me dijo que andaba vendiendo, pero que estaba en una casa y que se iba a esperar a que bajara tantito el agua porque si estaba lloviendo mucho. Nosotros vivimos en la comunidad de General Cepeda y ya de ahí ya no. Me dijo háblame al ratito más para que veas que ando bien, traigo un impermeable que me regalo un cliente y ando bien, ah bueno, ya a los 30 minutos le volvimos a marcar mis hijos y yo, ya no nos contestó, mandaba a buzón directo”, indicó Esperanza, esposa del señor Francisco Macareno.