Buscan a nueve Yaquis desaparecidos en Loma de Bácum, Sonora

En Sonora, la Comisión de Búsqueda de Personas está tras la pista de nueve hombres de la etnia Yaqui, que desaparecieron desde hace una semana en las inmediaciones de Loma de Bácum; tienen entre 27 y 65 años de edad. En esa misma zona, el pasado 27 de mayo desapareció el vocero Yaqui, Tomás Rojo Valencia, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina el 17 de junio.

La mañana del pasado 14 de julio, Heladio Molina de 44 años de edad, transitaba con otros compañeros por el camino que une el rancho El Coyote con Loma de Bácum, llevaban ganado para una fiesta tradicional yaqui, fue la última vez que se supo de ellos.

“Pues no llegaron a la hora, estábamos esperando y que nunca llegaron, estábamos esperando nomas, estamos aquí día y noche, estamos esperando a que hora, no sabemos si están tomando agua, o están comiendo, si los están golpeando, no sabemos nada, y eso duele, eso duele porque por todo es mi hijo el que anda allá”, narró Imelda Zavala Molina, madre de Heladio.