Buscan a niño haitiano que habría caído al río Cahoacán en Chiapas

En Tapachula, Chiapas, cuerpos de emergencia y de la Secretaría de Marina Armada de México buscan a un niño migrante de 11 años de edad de origen haitiano que presuntamente cayó al río Cahoacán a la altura de la colonia Los Amores, al sur oriente de esta ciudad fronteriza.

“Estoy esperando a los jefes, esperando a Dios que vamos a hacer, cómo nos va a ayudar porque Dios sabe todo; yo, yo, solo confío en Dios. No sé si él se estaba bañando, no estaba conmigo, estaba con él. Mi hijo estaba sentado enfrente de él y él estaba en llamada telefónica cuando él voltea y no lo ve más”, dijo Esner Crenezia, padre del niño desaparecido.