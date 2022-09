Buscan a 7 personas desaparecidas cuando viajaban de Caborca a Sonoyta en Sonora

El pasado 9 de septiembre seis hombres y una mujer de entre 23 y 31 años de edad desaparecieron en situaciones distintas cuando viajaban de Caborca hacia Sonoyta en el estado de Sonora.

“Que no sean tan ingratos, que no nos tengan con esta desesperación, con esta angustia, con este dolor de no saber nada, devuélvanme a mi hijo por favor, devuélvanmelo por favor, tráiganme a mi hijo por favor”, dijo la madre de uno de los jóvenes desaparecidos .

Se trata de:

Tras su desaparición las familias pidieron apoyo de las autoridades e interpusieron denuncias el 11 y 12 de septiembre donde narraron que los desaparecidos salieron en vehículos y en horarios distintos.

“Solo pido me digan dónde está, esté como esté, yo lo único que pido que me lo entreguen, que nos quiten ese dolor que tenemos, ya son muchos días de martirio. La última vez que yo le marqué me dijo -ahí voy má-, me dijo, -ahí voy, ando ocupado”, explicó la madre de Heriberto Moroyoqui.

“Mi papá trabaja día con día se levanta a trabajar y llega a salir a buscar, a veces nosotros quisiéramos salir todos los días a buscar, pero nos tenemos que detener que las autoridades no nos dejan hacerlo. Queremos encontrar a mi hermano, como esté, pero regrésenlo”, agregó Dulce, hermana de desaparecido.