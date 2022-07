Buscadoras de Sonora exigen justicia para Brenda, compañera hallada muerta en un motel

En Sonora, integrantes de colectivos feministas también están exigiendo justicia tras la muerte de Brenda, integrante de un grupo de buscadoras en Cajeme, quien fue hallada sin vida dentro de un motel, el fin de semana.

N+ te recomienda: ¿Qué se debe hacer para evitar feminicidios como el de Luz Raquel Padilla?

Brenda Jazmín, de 38 años de edad, era integrante del Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme y tenía un hermano desaparecido desde el 1 de noviembre de 2018, identificado como Luis Heraldo Beltrán Jaime. Según sus compañeras del colectivo, el fin de semana Brenda fue hallada sin vida en la habitación del motel “El Caminante”, de este municipio, el pasado fin de semana.

“Supuestamente que la mataron a golpes, fue lo que nos dijeron a nosotros, ya se está investigando, miré su WhatsApp y no se había conectado desde las 10:30 am, de hecho del día domingo, no sé si le habrá quitado el teléfono o algo la persona que la asesinó”, dio Silvia, su amiga.