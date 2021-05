Burritos aguadores en Xochimilco, vigentes más de 20 años por falta de agua

El Barrio Tetacalanco, de Santa Cruz Alcapixca en la alcaldía Xochimilco, es un asentamiento irregular. Sus habitantes carecen de agua potable y una de las formas de abastecerse es con la ayuda de burros.

La señora Vicenta Guzmán tiene 50 años de edad.

Durante 20 años, se ha dedicado con sus tres burros -Mayito, Soruyo y Bombón-, a repartir agua a sus vecinos, de seis a 11 de la mañana.

Sólo lo hace de lunes a viernes, aunque si tiene pedidos, también trabaja sábados y domingos.

“Yo aproximadamente me aviento de tres a cuatro viajecitos, nada más, porque los animales también hay que cuidarlos, los animales como si fueran de la familia, si nosotros no cuidamos nuestros animales ¿quién los va a cuidar?, entonces no hay que cargar mucho porque también los animales se cansan”, dijo la vecina Vicenta Guzmán.