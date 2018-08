Burocracia sin “excesos” permitirá liberar recursos públicos, dice Luisa María Alcalde

Eliminar “excesos” de la alta burocracia permitirá liberar recursos públicos para detonar el crecimiento, afirmó Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo, en la mesa de Despierta con Loret. Aseguró que los programas sociales no serán botín político con AMLO y que buscarán y respetarán la autonomía de los sindicatos.

Luisa María Alcalde, nominada para encabezar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, detalló que habrá una Subsecretaría de Trabajo a cargo de Alfredo Domínguez, que se encargará de la relación con los sindicatos, los registros sindicales y la justicia laboral.

También habrá una Subsecretaría de Empleo que estará cargo de Horacio Duarte y activará el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, dirigido a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni trabajar.

Cuestionada sobre señalamientos de que estos recursos serán usados para agrupar a jóvenes con recursos públicos al servicio de Morena, Luisa María Alcalde aseguró que quieren cambiar la lógica de pensar los programas sociales como botín político con tema electoral.

Detalló que el programa apuesta por quitar a los intermediarios, porque ahora muchos recursos se quedan en medio y no llegan a la gente. Expuso que irán casa por casa para inscribir a estos jóvenes en esquemas de estudio o trabajo y que los potenciales beneficiarios también podrán acudir a las oficinas de la Secretaría o registrarse a través de internet, pero no será una persona la que determine si tienen derecho o no al apoyo social.

Alrededor de 300 mil serán beneficiados con un programa de empleo y otros 2 millones 300 mil recibirán capacitación y tendrán la oportunidad de ser empleados donde se les capacite.

Sobre la preocupación de algunas universidades, de que el nuevo Gobierno envíe a más estudiantes a estas instituciones con el mismo presupuesto, Luisa María Alcalde precisó que habrá otro programa para abrir nuevas escuelas de nivel universitario en regiones donde no hay oportunidades de realizar estudios superiores y posiblemente convenios con universidades privadas.

En materia laboral, Luis María Alcalde expuso que buscarán mayor transparencia en la elección de líderes sindicales.

El Gobierno no tiene que poner, ni quitar, ni mantener a líderes sindicales, lo que sí tiene que hacer es garantizar el cumplimiento de la ley” vinculado a la transparencia, libertad y democracia sindical.

Dijo que garantizarán que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes para rescatar el proceso de contratación colectiva y para mejorar las condiciones de trabajo.

Luisa María Alcalde explicó que planean eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y que todos los asuntos laborales se resolverán, una vez aprobadas las leyes secundarias, en tribunales que dependen del poder judicial. Además, un nuevo órgano autónomo se encargará de los registros sindicales y los contratos colectivos para remover a las actuales figuras que son juez y parte, “para que haya autonomía técnica”.

Cuestionada sobre la preocupación de los empresarios ante un panorama donde se favorece el aumento salarial por decreto, Luisa María Alcalde explicó que se debe recuperar el valor del trabajo y que ve buenas condiciones en el sector empresarial para transitar hacia una nueva cultura del trabajo. Aseguró que no tiene que ver con más huelgas, sino con una representación auténtica de los trabajadores.

Respecto al proyecto de descentralización y austeridad en la administración pública, dijo que este plan toca a la alta burocracia. Explicó que la gente votó por un cambio y para eso necesitan liberar recursos para detonar crecimiento. Rechazó la idea de que este plan desate protestas, porque es “una apuesta general, donde todo mundo va a contribuir entendiendo que los recursos públicos son de todas y todos”, porque no se trata de salarios, sino de bonos, choferes, seguros, “excesos, que eliminándolos se van a liberar muchísimos recursos públicos”.

