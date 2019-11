Burocracia dorada va pa’ fuera, dice AMLO y menciona al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la “burocracia dorada” de gobiernos anteriores se terminó y se refirió a las inconformidades que se han expresado en el Instituto Nacional Electoral (INE) por el recorte a su Presupuesto 2020.

“Ahí se andan quejando algunos… Los del INE ganaban 300 mil pesos mensuales. Ya eso se terminó, esa burocracia dorada va pa’ fuera…”, expresó.

López Obrador recordó que el salario de los altos funcionarios disminuyó, como en su caso que gana menos de la mitad que el expresidente Enrique Peña Nieto.

En días pasados el INE dio a conocer que con el presupuesto que se le estaba asignando se acercaba a una “zona de riesgo”, ya que estaba por organizar las elecciones más grandes de México en el periodo 2020-2021.

AMLO reconoce la lealtad de marinos y soldados de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció la labor y la lealtad de los marinos y soldados de México, porque han ayudado en la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad del país.

En su discurso con motivo de la conmemoración del Día de la Armada, el Ejecutivo federal dijo a los militares que “juntos vamos a seguir haciendo realidad principios, valores, preceptos como la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de nuestra soberanía nacional.

Aseguró que las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) ayudan a que haya seguridad, “sin titubeos, ayudándonos para que la Policía Militar, la Policía Naval, pasaran a formar parte de la Guardia Nacional para cuidar, proteger a nuestro pueblo”.

Acompañado por los titulares de ambas dependencias, Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, López Obrador destacó que son “dos instituciones, dos pilares del gobierno y del Estado Mexicano”.

En esta ceremonia, a la que asistieron también los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el Ejecutivo federal afirmó que “juntos vamos a seguir haciendo historia”.

Tras colocar una ofrenda floral y montar guardia de honor en la tumba de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, quien encabezó la defensa de San Juan de Ulúa, en Veracruz, López Obrador reconoció al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien dijo es un hombre leal y sostuvo que no obstante que no lo conocía, no se equivocó al nombrarlo secretario de Marina.

Haciendo un reconocimiento muy especial al almirante José Rafael Ojeda Durán, un hombre leal, celebro que no me equivoqué al nombrarlo secretario de Marina”, dijo López Obrador

En el acto realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres, de manera inusual, pues en sexenios pasados la conmemoración se realizaba en algún puerto mexicano, expuso que por escalafón, a Ojeda Durán le correspondía ser titular de la Semar desde el sexenio pasado, “pero por cuestiones que no viene aquí al caso señalar, se le hizo a un lado y se estaba cometiendo una injusticia.

