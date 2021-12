‘Hasta Santa Claus se espanta’: Llueven burlas contra el árbol de Navidad del Senado

El árbol de Navidad que el Senado montó en su patio central provocó burlas y críticas en las redes sociales.

Te recomendamos: Video: Así es el ciclo que siguen los pinos de Amecameca hasta convertirse en árboles de Navidad

Pero tampoco escapó a las críticas de los propios senadores. Sobre todo, cuando se reveló que su costo fue de 25 mil pesos.

“No se debe estar gastando, despilfarrando el dinero en cosas tan feas, aquí este árbol hasta Santa Claus se espanta, la verdad es que la austeridad nos la debemos tomar en serio… Que refinen su sentido de la estética, aquí en este arbolito no se va a parar Santa Claus”, dijo Germán Martínez, coordinador de los senadores del Grupo Plural.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo entre bromas que no está tan feo el árbol navideño.

“No quedó mal, ahí está, quizá el lenguaje deberían de, prehispánico, hay que mejorarlo, pero no está mal. Véanlo bien. No hay que amargarse. No les voy a responder a los compañeros y compañeras de la oposición por los 25 mil pesos que se invirtieron en este árbol”, dijeron Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y Mauricio Farah, secretario de Asuntos Administrativos del Senado.