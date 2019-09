Iluminan con la bandera de México el Burj Khalifa de Dubái

Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura, ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se iluminó con la bandera de México por la conmemoración del 209 Aniversario de la Independencia de nuestro país.

La imagen oficial del edificio fue compartida por la Embajada en México de Emiratos Árabes Unidos.

Además, mexicanos en ese país difundieron videos que muestran la celebración en el momento en que el edificio se iluminó.

Burj Khalifa, la estructura más alta registrada en el mundo, se inauguró de manera oficial el 4 de enero de 2010 y se eleva por 828 metros al nivel del piso.

Este edificio forma parte del “Centro de Dubái”, un complejo que atraviesa la ciudad de manera transversal y que mide 2 kilómetros.

El Empire State en Nueva York, también se iluminó con los colores de México este 15 de septiembre.

The Empire State Building in New York City lights up last night in the colors of Mexico as the moon rises to celebrate today's Mexican Independence Day. #newyork #newyorkcity #nyc @EmpireStateBldg #moon #Mexico @agreatbigcity pic.twitter.com/97LA03LbVj

— Gary Hershorn (@GaryHershorn) September 16, 2019