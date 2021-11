Buques y ferrocarriles serán operados por una empresa de la Marina, dice AMLO en Coatzacoalcos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los parques industriales que forman parte de la modernización del Istmo así como los buques y ferrocarriles serán operados por una empresa de la Secretaría de Marina.

En un video mensaje desde Coatzacoalcos, Veracruz, y acompañado por los secretarios de Marina, Energía y Hacienda, explicó.

“Los parques industriales del Istmo es manejado o va a ser manejado por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina para que los bienes de la nación no se trasladen, no se entreguen a particulares, no se rematen, ya no queremos más privatizaciones, queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos y que mejor que la Secretaria de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos en lo que tiene que ver con los Puertos y los ferrocarriles de esta región. Las utilidades de la empresa se va a destinar para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y también de los trabajadores al servicio del Estado”, dijo.