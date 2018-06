‘Bud’ provoca inundación de 121 viviendas en Acapulco, Guerrero

Las tormentas y el fuerte oleaje provocado por el huracán “Bud”, ocasionaron la inundación de al menos 121 casas y afectaciones a 317 restaurantes de playa y seis hoteles, en el puerto de Acapulco y en municipios de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil del estado, los daños se registraron en Tecpan, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo, Atoyac, Petatlán y La Unión el más afectado por el paso del ciclón.

“Ya vimos que el mar ya nos estaba este llegando, empezamos a quitar nuestras enramadas, lo que pudimos y lo sacamos para allá y ahorita estamos en situación peligrosa porque ya lo tenemos como a cinco metros”, indicó Francisco Vilchies Cienfuegos, restaurantero.

“Se nos metió el agua a la cocina, se nos mojaron las cosas y pues no tenemos, al estar en esta situación pues claro no tenemos turismo y no podemos trabajar”, expresó Lucina Navarrete, restaurantera.

En Petacalco, poblado de La Unión, se activó el Plan DN-III, para atender 50 casas inundadas y 20 restaurantes dañados.

En Playa Azul y La Barra, en Coyuca de Benítez, prácticamente desapareció la zona de playa donde se atendía al turismo.

En Acapulco, la zona de Pie de La Cuesta registra daños severos en hoteles, restaurantes, salones de fiesta y palapas.

“70 restaurantes afectados de los cuales ocho son los más que fueron gravemente afectados, estos ocho restaurantes en los cuales entró prácticamente el mar hacia estos, prácticamente entraron grandes cantidades de arena, de tierra, de agua”, señaló Sabás Arturo de La Rosa Camacho, Coordinador municipal de Protección Civil de Acapulco.

En las áreas afectadas prestadoras de servicios, lugareños y autoridades llevan a cabo la limpieza y desazolve de viviendas y comercios inundados.

“Sigue fuerte la marea, baja tantito, pero vuelve a golpearnos otra vez, entonces horita tenemos una preocupación muy fuerte pues queremos y nos urgen realmente el apoyo tanto económico como material”, añadió Francisco Vilchies Cienfuegos, restaurantero.

“Seguimos trabajando, limpiando, en labor de limpieza, faltan cinco por concluir, cinco restaurantes que ya esperemos que el día hoy terminemos”, puntualizó Sabás Arturo de La Rosa Camacho, coordinador municipal de Protección Civil de Acapulco.

La Capitanía de Puerto de Acapulco informó que ya fue abierto el puerto a la navegación, pero se pide a la comunidad marítima extremar precauciones por el oleaje alto.

Lee también: Activan vigilancia desde Michoacán hasta Nayarit por paso de ‘Bud’.

Con información de Isaac Flores.

Rar