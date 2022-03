Brujos de Catemaco celebran con rituales ‘Primer Viernes de Marzo’

En Catemaco, Veracruz, la tierra de los brujos, como cada año se celebró el “Primer Viernes de Marzo“, una tradición ancestral llena de magia y misticismo como la que envuelve a toda esta región al sur del estado.

Justo a la medianoche, con el inicio del nuevo día, brujos, hechiceros, chamanes o santeros inician un ritual de purificación y limpias al que asisten decenas de personas que llegan de todas partes del país para limpiar su aura o alinear sus chacras.

Las ceremonias se realizan en lugares especiales, alejados de la urbanidad y a los que se llega navegando por la laguna encantada de Catemaco.

El camino es iluminado solo con veladoras y antorchas con las que también se forma la estrella de 5 picos, el símbolo para el inicio del ritual de limpia al que voluntariamente se suman los asistentes.

“Pasé primero con el chamán, me preguntó si no podía dormir cosa que es verdad, tiene rato que no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, él lo percibió, lo notó, pues, me hizo una limpia, la verdad que me sentí muy relajado, muy a gusto”, indicó Pablo Zárate, visitante.

“La verdad nunca pensé, yo nunca había venido y es una experiencia tan bonita, tan hermosa. Me dijo el brujo que, si traía unas cosas y me quedé sorprendida, porque dije cómo sabe, si yo no le comenté nada, les dije que me dolía algo”, refirió Mónica Beltrán, visitante de Sinaloa.