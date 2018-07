La Policía de Toronto descubrió restos humanos en una propiedad vinculada con Bruce McArthur, el llamado “jardinero asesino” de Toronto, acusado por la muerte de al menos ocho personas.

El portavoz policial, el detective Hank Idsinga, encargado de la investigación, declaró que los equipos policiales seguirán excavando en un barranco adyacente a la propiedad utilizada por Bruce McArthur para almacenar equipo de jardinería.

Ese barranco era empleado por el sospechoso para descomponer materia orgánica que luego empleaba como fertilizante para su negocio de jardinería.

Es en esa propiedad, situada al norte de Toronto, donde la Policía encontró a principios de año partes de cadáveres de siete personas presuntamente asesinadas por Bruce McArthur. Está acusado de ocho homicidios, pero los restos de la octava víctima aún no han sido encontrados.

Bruce McArthur, el jardinero asesino de Toronto, mató a 8 personas; en la imagen, algunas de sus víctimas (AP)

Las partes de las siete víctimas fueron halladas en el interior de maceteros de grandes dimensiones almacenados en un solar.

Idsinga señaló que todavía no se han identificado los restos humanos localizados en los últimos días, desde que el miércoles los investigadores empezaran a excavar, por lo que no puede decir si son de algunas de las víctimas ya conocidas o de alguna persona todavía no identificada.

Seguiremos excavando en la misma área, pero todavía nos queda mucho”, afirmó Idsinga.

La Policía de Toronto ha apuntado que está revisando decenas de casos sin resolver de desaparecidos en las últimas décadas para comprobar si tienen alguna relación con Bruce McArthur.

El llamado “jardinero asesino” de Toronto, de 66 años de edad, fue detenido en enero y acusado inicialmente del fallecimiento de dos individuos. Posteriormente, Bruce McArthur fue acusado de la muerte de otras seis personas. Todas las víctimas son varones que frecuentaban el barrio gay de Toronto.

Durante años, la comunidad gay de la ciudad ha denunciado múltiples desapariciones inexplicadas, culpando de ellas a un supuesto asesino en serie.

Con información de EFE

MLV