Británicos mantienen angustia de ser envenenados con agentes nerviosos

Unas fotografías muestran un automóvil siendo retirado, como parte de la investigación que intenta esclarecer cómo fue que dos británicos fueron envenenados con el agente nervioso Novichok, a finales de junio.

La policía trata de seguir cualquier pista, en su intento desesperado por encontrar el objeto que tocaron.

Con la muerte de Dawn, madre de tres hijos, y Charlie, aun en estado crítico, los habitantes de Salisbury, el lugar donde hace cuatro meses sucedió lo mismo con el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, viven ahora con miedo.

Las autoridades insisten que, si bien deben tomar precauciones, no hay mucho peligro. Pero ya no lo creen.

“Siempre tienes miedo. Yo ya no salgo, me quedo en mi jardín. Yo toco las cosas con el codo, no toco nada”, dice un residente del poblado de Salisbury en Reino Unido.

Más de 20 personas se han acercado a las autoridades pensando que han sido contaminadas con Novichok, que recordemos es un arma química de origen ruso. Todas las pruebas han resultado negativas, pero esto demuestra el temor con que los habitantes viven a diario.

Y lo más probable, es que sea por mucho tiempo más.

Las investigaciones serán exhaustivas. Y ya son al menos cinco las áreas a las que el público no tiene acceso. El consejo principal sigue siendo, no tocar ningún objeto extraño, sobre todo si contiene algún gel o líquido.

“Esta investigación debe guiarse, únicamente, por la evidencia y los hechos. Nuestra prioridad en este momento es identificar y ubicar cualquier objeto que pudiera ser la fuente de contaminación”, dijo Neil Basu, comisionado de la Policía Metropolitana.

Rusia continúa negando cualquier acusación en su contra. Pero la muerte de Dawn Sturgess, y la que ahora se ha convertido, además, en una investigación de asesinato, promete empeorar las relaciones bilaterales entre los dos países.

Con información de Horacio Rocha Staines

HVI