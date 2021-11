Brigadistas visitan casa por casa en CDMX para detectar y apoyar a mujeres víctimas de abuso

Más de 200 brigadistas recorrieron calles de la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, como parte del programa “Red de Mujeres para el Bienestar”.

Su función es acudir casa por casa para entregar a las mujeres una cartilla de sus derechos, un directorio de contactos para denuncia y atención de la violencia y un violentómetro, para evitar que sean ellas, quienes tengan que acudir a una oficina a buscar la información.

“Lo que empezamos a detectar es que por la pandemia las mujeres no estaban acudiendo, nos íbamos con un promedio de una atención, cuando los picos más bajos, poder hacer un alertamiento temprano en materia de violencia que nos permita ir detectando casos, que no nos crezca la dimensión o el nivel de la violencia, que la violencia no escale y no ponga en peligro la vida de las mujeres”, dijo Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres CDMX.