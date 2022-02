Brigadas en CDMX apoyan a personas en situación de calle para que se vacunen contra la COVID

Brigadas de salud del Gobierno de la Ciudad de México están buscando y trasladando diariamente a personas que se encuentran en situación de calle para que acudan a recibir su vacuna contra la COVID.

Carolina tiene 42 años. Es limpiaparabrisas y vive en la calles junto con sus dos hijos, porque, dice, ya no pudo seguir pagando la renta, ninguno tiene la vacuna contra COVID, pero hoy ella dijo que sí quiere recibirla.

“Sí, porque he visto en las noticias toda la gente que ha muerto del COVID, no me animaba y hace poco me hice la prueba y salí limpia, mis hijos tampoco, estamos en situación de calle, ya llevamos un año desde que empezó la pandemia, porque nos ha costado mucho trabajo, todo lo que teníamos lo pedimos, junta uno para la renta o junta uno para comer”, señaló Carolina, limpiaparabrisas.

Su hijo Edgar, de 17 años, dice que no quiere aplicársela.

Las brigadas que buscan a personas en situación de calle tienen detectado que de 932 personas en esta condición, todas han recibido las primeras dos dosis de la vacuna y el 60% ya está recibiendo la tercera.

“Nosotros vamos a los 38 puntos que existen en las 16 alcaldías, yo me di la labor de ir a visitarlos a ellos e invitarlos a su tercera vacuna ahorita que ya los encontré los vamos a trasladar”, dijo Angélica, brigadista.

Las personas en situación de calle y las que viven en refugios temporales son trasladadas a albergues; ahí pueden dormir, comer y al día siguiente recibir la vacuna.

“Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de su decisión como gobierno no nos queda más que insistirles”, dijo Carlos Ulloa, secretario de Inclusión y Bienestar Social de CDMX.

Banete fue artista, ahora vive en situación de calle. Este lunes recibió su tercera dosis de la vacuna contra COVID.

“Yo espero que me vaya mucho mejor porque ya no aguanto ni mi cuerpo ni yo me aguanto a mí mismo.Era músico de conservatorio, tocaba violoncello, tocaba la guitarra, al darme la embolia se me vino el mundo para enfrente, dicen que fue por la droga, pero uno es necio y no aprende hasta que le pasan estas cosas”, comentó Banete Borras, persona en situación de calle.

