Por bajo índice de vacunación, brigadas en Chiapas visitan casa por casa para aplicar dosis contra COVID

Chiapas presenta el índice más bajo de vacunación contra COVID-19 en el país. Solo 48% de los adultos mayores de 18 años tienen por lo menos una dosis, esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal. Por lo que las autoridades decidieron ir a vacunar casa por casa y negocio por negocio.

Durante 10 días más de 4 mil trabajadores de la Salud recorrerán en una primera etapa las calles y comunidades de 36 municipios de Chiapas. Esta jornada busca vacunar al 50% de la población chiapaneca, ya que hasta el momento solo se han aplicado poco más de un millón setecientas mil vacunas.

“Estamos unidos en este esfuerzo el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la Guardia Nacional, por supuesto la Secretaría de Salud, vacunar a todos y a todas los que aún no han podido tomar la decisión de ir a un centro de vacunación”, dijo Enrique Leobardo Urueña Bogarin, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas.

La tarea no será fácil. Los brigadistas tendrán menos de dos semanas para convencer a quienes por alguna razón no se ha vacunado, como don Carlos, un taxista que no cree en el virus a pesar de que ha trasladado a personas enfermas de COVID-19.

“Yo sigo incrédulo hasta la fecha ahorita porque me asesoré ahorita con mi doctor vea de años. Fui uno de los primeros que saqué pacientes de allá en el Poliforum ahí me metía y hasta ahorita este carro lo ando sanitizado cada dos días y por lo mismo sigo incrédulo”, comentó el taxista Carlos Villanueva Carrasco.

Marco Antonio y Gabriel son compañeros de trabajo. Dicen que por falta de tiempo y temor no se habían vacunado, pero la brigada visitó la colonia donde laboran y decidieron inmunizarse.

“No me daba tiempo por mi trabajo”, dijo Marcó Antonio Díaz. “No tenía pensado vacunarme, lo decidí porque el trabajo lo pide, el tipo de trabajo lo pide”, detalló Gabriel Rivera Lara.

Los brigadistas dicen que han tenido buena respuesta.

“Las personas son muy agradecidas con nosotros pues algo muy padre la verdad porque pues se agradece que las personas, este, agradezcan el gesto que nosotros hacemos brindándoles ese apoyo a la población”, señaló Jorge Octavio López, integrante de la Brigada Vacunación Casa por Casa.

La estrategia de vacunación se extenderá en una segunda etapa a los otros 88 municipios de la entidad. Actualmente se tienen disponibles 200 mil 70 vacunas de Pfizer y más de 168 mil vacunas Cansino

“Tenemos la idea de hacer un trabajo intensivo de convicción de convencimiento de platicar con la gente, de romper los mitos y de poderlos apoyar con una información para que se vacunen”, concluyó Enrique Leobardo Urueña Bogarin, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas.

Con información de Juan Álvarez

KAH