Brian Austin Green confirma ruptura con la actriz Megan Fox

El actor estadounidense Brian Austin Green, confirmó oficialmente su separación de la actriz Megan Fox, a través de un programa de radio que transmite desde su página de internet, luego de una serie de rumores sobre una supuesta ruptura.

Hace algunas semanas, comenzaron a circular imágenes de Fox junto al rapero Machine Gun Kelly, lo que desató las especulaciones en redes sociales, que eventualmente tomaron fuerza cuando fueron vistos en público sin sus anillos de matrimonio.

Después de 10 años de casados, el actor de Beverly Hills, 90210 confirmó la ruptura con Megan Fox en su podcast titulado Context with Brian Austin Green, pues su relación “ya estaba en la cuerda floja, tal como lo explicó antes de hacer el anuncio.

Según relató, todo inició cuando la estadounidense filmó la cinta Midnight in The Switchgrass, pues tuvo que salir del país; días posteriores a su regreso, le explicó a Green que el viaje le hizo darse cuenta que se sentía más cómoda sola, según expuso en el podcast.

“Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola, que me sentía más yo misma y que me gustaba estar conmigo misma; durante toda esta experiencia, creo que esto significa que algo no va bien”, dijo la actriz de 34 años, según narró Brian Austin.