‘Llegué a un punto de horror’: Brenda narra cómo se salvó de ser secuestrada por un chofer de Uber

No cesan las agresiones contra mujeres. La madrugada del sábado en la central de autobuses del norte de la Ciudad de México, una joven originaria de León, Guanajuato, abordó un coche de la aplicación Uber.

El chofer tomó en dirección contraria a la que ella había solicitado e intentó agredirla.

Milagrosamente logró escapar

Me subí atrás y ya cuando arrancó el carro me dijo, señorita nada más que no le comenté que el asiento estaba mojado del viaje anterior un niño se hizo pipí; dejé mi maleta atrás y me pasé con mi bolsa y ya cuando íbamos saliendo de la central me empezó a decir es que tengo problemas para iniciar el viaje puedes reiniciar tu teléfono”, narró Brenda de la Mora, víctima de presunta agresión.

Brenda cuenta que el auto Uber conducido presuntamente por Erik Alberto, nunca detuvo la marcha, aun cuando el navegador no le indicaba la ruta. Llegaron a una caseta. La joven desconoció la zona y comenzó a mandar su ubicación por teléfono al amigo que vería en la zona de Masaryk, en Polanco.

La joven, dedicada a organizar conciertos y eventos masivos en León, Guanajuato desconoció la zona y comenzó a mandar su ubicación por teléfono a un amigo.

Me dice ¿qué haces en Ecatepec?, entonces volteé y le dije que hacemos en Ecatepec, ah no lo qué pasa es que hubo una manifestación y va a haber un evento de ciclistas y me tuve que venir por acá porque están todas las calles cerradas. Entonces me dijo mi amigo, dile que retome la ruta, él va por otro lado. Llegamos a un punto donde era obscuro. Un solo carril o sea no se veía nada, yo ya iba bien asustada, empecé a pensar me voy a aventar o sea que chingaos voy a hacer”, comentó Brenda.

En medio de una carretera, que Brenda no reconoce, comenzó la agresión.

Ya cuando entramos a lo obscuro me dijo ya valiste madre, avienta el teléfono, baja el vidrio. Me dijo avienta el teléfono, no hagas pendejadas y empezamos a forcejear y es cuando agarra saca la pistola, me la pone aquí, yo nada más la vi, le dije cálmate por favor, quédate las cosas bájame aquí, abrí las manos y el agarró el teléfono y lo aventó por la ventana, subió el vidrio me agarra así y me agacha, como para no verme por el parabrisas, a la hora que me agarra yo me agarré del volante y lo jalé, me colgué y chocamos con algo. Logré abrir la puerta, saco un pie, me regresa del cabello, cuando se echa de regreso forcejea y me aviento y rodé”, recordó Brenda de la Mora.

Le robó más de 70 mil pesos en efectivo

Brenda asegura que el conductor de Uber le robó más de 70 mil pesos en efectivo y documentos personales.

El sábado intentó poner su denuncia en un módulo exprés de Satélite.

El encargado le dijo que fuera a Ecatepec, a donde acudió la mañana de este lunes.

Ahí la enviaron a la Fiscalía Especializada en Homicidios para ser atendida por un Ministerio Público y un médico legista.

Uber inhabilita al conductor

La joven afirma que hasta hoy solo ha recibido de Uber un tuit de apoyo, la visita de un ajustador y un pase médico.

Me dijeron que no me podían dar datos, que porque ellos protegen a sus conductores. Nuestra comunicación ha sido a través de la aplicación como cualquier usuario. Eso es toda la atención que yo he recibido”, expuso Brenda.

La Fiscalía del Estado de México señaló que investigará el hecho.

Y Uber informó que el socio conductor fue inhabilitado.

Sí se sale de esa ruta deberían tener sistemas de alarma junto con el gobierno, entonces, vamos a desarrollar estas acciones y por eso esta misma semana me voy a reunir con ellos”, expuso Claudia Sheinbaum.

Brenda está de regreso en su natal León, Guanajuato en espera de justicia.

Yo llegué a un punto de horror donde me salvé, corrí, lo solté, pero si no, no sé qué más hubiera pasado”, apuntó Brenda de la Mora, víctima de presunta agresión.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH