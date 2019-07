Hallan cadáver de mujer en Edomex, podría ser Brenda Cruz García

Este viernes fue hallado el cuerpo de una mujer que podría tratarse de Brenda Cruz García, de 21 años, joven que fue reportada como desaparecida en Amanalco, Estado de México, reportaron medios locales.

Lo último que se sabe es que la adolescente salió de su domicilio ubicado entre Palo Mancornado y Dilatada, en Amanalco el pasado domingo, para ir a su trabajo y abordó un taxi con rumbo a Toluca, destino al que nunca llegó.

Halla cadáver de Brenda Cruz García, joven desaparecida en Amanalco, Edomex. (Fiscalía Edomex)

Sus familiares hicieron la denuncia mediante medios locales y acusan la falta de apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para investigar su desaparición.

Antes de tomar el taxi, la joven se tomó una fotografía y se la mandó a una de sus amigas junto con la ubicación donde se encontraba. Asimismo, el último registro de conexión en su teléfono celular marca las 14:10 horas del 14 de julio.

Fuentes oficiales confirmaron a medios locales que Brenda habría sido localizada en el paraje Loma Blanca en el municipio de Almoloya de Juárez la noche del jueves, estaba encobijada y con un golpe en la cabeza.

A través de redes sociales, su hermana denunció la falta de atención de las autoridades.

Gracias a las autoridades por tardarse tanto en los protocolos gracias a ellos mi hermanita ya no está aquí, nos la arrebataron, mi niña no merecías esto”.

Su hermana comentó a los medios locales que el novio de Cruz García ya no pudo contactarse con ella, pues sería él quien la esperaría en la terminal de autobuses de la capital mexiquense, además dijo que recibió un mensaje que decía: “ahorita que llegue te marco”, sin embargo, creen que no fue escrito por la joven.

Quedaron de verse ellos, pero al subirse al taxi ya no supimos nada, estoy segura que ella no lo mandó, no escribe así, tenía faltas de ortografía y abreviado. Su pareja ha estado pendiente desde un principio, incluso ha acudido a declarar al Ministerio Público”, declaró la hermana de Brenda.