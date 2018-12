Brasil saldrá del Pacto para la Migración de la ONU una vez que asuma Bolsonaro

Brasil abandonará el Pacto Mundial para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobado este lunes en Marruecos, en cuanto el ultraderechista Jair Bolsonaro asuma el gobierno el 1 de enero, afirmó su futuro canciller, Ernesto Araújo.

“El Gobierno Bolsonaro se desasociará del Pacto Global de Migración que está siendo lanzado en Marrakech, un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, escribió Araújo en Twitter, en una serie de mensajes que arrancó afirmando que la “inmigración es bienvenida, pero no debe ser indiscriminada”.

2/O Governo Bolsonaro se desassociará do Pacto Global de Migração que está sendo lançado em Marraqueche, um instrumento inadequado para lidar com o problema. A imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.

