Nace en Brasil el primer bebé concebido gracias a un útero trasplantado de una fallecida

El primer bebé del mundo concebido por una mujer estéril gracias a un útero trasplantado de una donante fallecida nació en Brasil hace un año, informó hoy la revista científica The Lancet.

Siete meses después del nacimiento, el bebé (una niña), se encontraba bien, pesaba 7.2 kilos y seguía siendo amamantada por su madre, igualmente en buen estado de salud, según el Hospital Universitario de Sao Paulo, que realizó el trasplante en 2016.

First baby born via uterus transplantation from a deceased donor and the first uterine transplantation in Latin America: a case study from Brazil @usponline https://t.co/DR8yZcqRHe pic.twitter.com/7BuDb8VtPL

