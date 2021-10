Brandon, el niño mexicano que plasma su talento tatuando

Brandon tiene tan solo 11 años y, siguiendo el oficio de su padre, se convirtió a tan tierna edad en un tatuador en la ciudad de Puebla, plasmando su arte y creaciones en la piel de quienes se ponen bajo su aguja.

Te recomendamos: Critican a tiktoker de 56 años por “vestir como adolescente” y sus videos se hacen virales



Con casi dos años de experiencia, el menor compartió este domingo, 24 de octubre de 2021, a Efe que realizó ya veinte tatuajes. Entre estos, destacó un cráneo que le realizó a su padre y mentor, luego de que este le hiciera prometer que no bajaría su rendimiento escolar.

Desde los 9 años comenzó a preparar la mesa de trabajo con todos los materiales necesarios para poder realizar los tatuajes. Después, comenzó a hacer esténciles (plantillas) o diseños especiales en papel, adaptándolos al gusto de sus clientes.

“Me gusta mucho dibujar y mi papá trabajaba y a mí me interesaba mucho, me llamaba mucho la atención. Me empecé a meter (en el estudio) y yo lo ayudaba. Comencé armando mesa y esténciles, hasta que un día tuve la oportunidad de decirle que si me podía enseñar”, contó a Efe.