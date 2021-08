Boxeador Mourad Aliev se sienta durante una hora en protesta por descalificación en Tokyo 2020

El boxeador francés, Mourad Aliev, protagonizó este domingo 1 de agosto una sentada de una hora sobre el ring para protestar por ser descalificado en su combate de cuartos de final del peso superpesado contra el británico, Frazer Clarke en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Te recomendamos: Toda la cobertura de Tokyo 2020 en TUDN

Aliev montó en cólera cuando el árbitro estadounidense, Andrew Mustacchio, detuvo el combate a falta de cuatro segundos para el final del segundo asalto.

Tras gesticular airado, el boxeador de origen ruso permaneció una hora sentado contra las cuerdas, mientras conversaba con los entrenadores y dirigentes franceses, que intentaban hacerle entrar en razón. Aliev se marchó unos minutos y luego prosiguió con su protesta, antes de abandonar el Kokugikan Arena aún quejándose.

Su combate fue el último de la jornada, por lo que la sentada no alteró el programa de competición.

“He luchado toda mi vida. Me he preparado toda mi vida para estos Juegos, así que cómo no voy a enfadarme”, dijo después. “Me senté para protestar por lo injusto que fue”.