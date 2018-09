Hallan miles de botellas de agua abandonadas; eran para víctimas de ‘María’

Hallan miles de botellas de agua abandonas en la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, destinadas a las víctimas del huracán “María” en 2017.

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, anunció hoy que investigarán el hallazgo de miles de botellas de agua.

Méndez solicitó al Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la isla una explicación “lógica y creíble” sobre la aparición de las cajas de agua abandonadas desde hace casi un año.

“Ciertamente alguien tiene que dar una explicación que sea lógica, que sea creíble. Para mi es una falta de respeto. Obviamente nosotros vamos a investigar. Le pido al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, que encuentre una explicación que sea lógica”, dijo en una entrevista radiofónica.

La noticia fue desvelada anoche por el periodista de la cadena estadounidense CBS David Begnaud, quien en su cuenta oficial en la red social Twitter reveló que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) le confirmó la información, e indicó que las botellas estaban destinadas a la población de Puerto Rico tras el paso del huracán María.

BREAKING: What may be millions of water bottles. meant for victims of Hurricane Maria, have been sitting on a runway in Ceiba, Puerto Rico, since last year, according to @FEMA, which confirmed the news to me, late tonight, after pictures, posted today on social media, went viral. pic.twitter.com/jidGJAvCyJ

