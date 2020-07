Bosque de Chapultepec reabre al 30% de su capacidad ante contingencia sanitaria

Primer fin de semana para ejercitarse en el Bosque de Chapultepec que reabrió al 30% de su capacidad ante el semáforo naranja de la contingencia sanitaria.

Visitantes frecuentes ya extrañaban hacer ejercicio.

“Estuvimos viniendo al parque y trotábamos por fuera porque estaba cerrado”, comentó Fernanda, deportista.

Cansadas del confinamiento se observó a numerosas personas haciendo ejercicio, aunque muchas de ellas sin cubre boca, a pesar de que se estipula en los protocolos.

“No puedes correr con el cubrebocas, esa es la realidad no se puede y no es sano porque respiras bióxido de carbono al final del camino. Prefiero caminar, estoy expuesto de todas maneras por no traer cubrebocas, pero no es la mejor opción”, añadió Gerardo, deportista en el Bosque de Chapultepec.

Múltiples parejas disfrutaron la fresca mañana para correr con sus mascotas.

La mayoría de los visitantes guardó la sana distancia y respetó los carriles de ida y vuelta.

La tercera sección del Bosque de Chapultepec, conocida como “El Sope” fue la más visitada por los atletas y deportistas a quienes se les observó ejercitándose con plena confianza.

Jorge, asiduo al lugar hizo doce vueltas a una de las pistas y se mostró contento de que reabrieran con límite de personas.

“Súper bien, creo que es un muy buen inicio, hay que seguir las medidas de guardar sana distancia, de venir temprano, necesitamos ir paulatinamente agarrando el ritmo, pero de manera escalonada y de manera ordenada”, dijo Jorge Mendez, deportista en el Bosque de Chapultepec.

Se observó que la mayoría de los corredores y atletas si guardan sana distancia, pero hay algunos que no.

Como estos Grupos de hasta 6 personas que se reunieron para caminar o correr.

En esta zona se observó qué tal como lo marca el protocolo sanitario las áreas infantiles estuvieron cerradas.

Sin embargo el área donde están los aparatos de ejercicio que debía estar cerrada tuvo muchos visitantes.

Daniel asegura que la mayoría se conoce y se sienten seguros

“Cubrebocas no pero la distancia si, si se fija estamos separados, por lo regularmente viene gente que todos nos conocemos por lo regular gente deportistas que siempre viene”, apuntó Daniel Flores, deportista.

En esta área no se dispuso alcohol en gel para desinfectarse las manos y personas como este señor se toca nariz y cara.

Aprovecharon la reapertura del Bosque de Chapultepec numerosos ciclistas, personas de la tercera edad, personas que simplemente necesitaban estirarse y hacer calentamiento después de tres meses de confinamiento.

Con información de Guadalupe Flores.

