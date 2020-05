El Bosque de Chapultepec, Aragón y Tlalpan reabrirán el martes 2 de junio, informó este viernes la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum señaló que el Bosque de Chapultepec, Aragón y Tlalpan tendrán un un aforo máximo del 30% de su capacidad.

“Se ha demostrado inclusive que es importante pues recibir aire fresco, sol, es importante caminar, pero siempre con sana distancia, con cubre bocas, con todas las medidas necesarias, entonces estamos confiando en la ciudadanía en que nos van a apoyar muchos de los usuarios de estos bosques y parques, no se permiten los picnics ni fiestas infantiles o fiestas de otro tipo y sobretodo pues lo que tiene que ver con congregación de personas los juegos infantiles todavía no se permitirá, es esencialmente caminar, correr, hacer ejercicio”, explicó Claudia Sheinbaum.

Recordó que la Ciudad de México continúa en semáforo rojo debido a la contingencia sanitaria y así permanecerá durante toda la próxima semana.

“La ciudad sigue en semáforo rojo, aun cuando ya no hay incremento en el número de hospitalizaciones o de camas ocupadas en hospitales de la Ciudad de México, todavía no logramos que inicie la reducción y, por lo tanto, se siguen manteniendo las mismas orientaciones, las mismas medidas que es, en la medida de lo posible, no salgamos a la calle, quedémonos en casa y si vamos a salir, el uso de cubre bocas de manera obligatoria”, agregó Sheinbaum.