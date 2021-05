‘Borrego’ Gándara se compromete a establecer estrategias de seguridad en Sonora

Ernesto el ‘Borrego’ Gándara, candidato a la gubernatura de Sonora, se reunió con integrantes de la sociedad civil en el municipio de San Luis Río Colorado a donde, con los debidos protocolos sanitarios, acudieron más de dos mil personas para escuchar el compromiso de Gándara para establecer estrategias de seguridad.

Al encuentro con el candidato al Gobierno de Sonora acudieron profesionistas, empresarios, emprendedoras, docentes, jóvenes, mujeres jefas de familia, entro otros sectores representativos de los sanluisinos, quienes manifestaron sus preocupaciones por la situación actual que presenta su comunidad en temas económicos, de seguridad y de desarrollo.

En el encuentro estuvieron también integrantes de la fórmula local de la Alianza “Va Por Sonora”: Francisco Ochoa, aspirante a alcalde; Lina Bueno, candidata a diputada federal; Gaby González y Heriberto Rentería, quienes buscan ser diputados locales.

San Luis Río Colorado será la puerta de entrada y de salida de Sonora, dijo, pues no se debe desaprovechar la colindancia con Estados Unidos y su pujante economía que viene en ascenso después de la masiva aplicación de vacunas contra el COVID-19.

“Aunque este municipio se encuentra a 600 kilómetros de Hermosillo, quiero decirles que son una parte importante de Sonora, Hermosillo no es Sonora, sí es importante, pero igual de importantes son ustedes, San Luis Río Colorado tiene mucha riqueza que no se ha sabido aprovechar y detonar, les doy mi palabra que lo haré como gobernador”, garantizó el candidato.

Los habitantes de San Luis Río colorado le pidieron cese a la inseguridad.

No es un secreto que los hechos delictivos en los municipios fronterizos se han acrecentado, coincidieron los habitantes de San Luis en el encuentro con el ‘Borrego’ Gándara, quienes manifestaron temor de salir a la calle a hacer sus actividades más elementales como trabajar o simplemente convivir con la familia.

Al respecto, el candidato se comprometió a hacer equipo con todos los niveles de Gobierno para ejecutar estrategias que beneficien no solo a San Luis, sino a los habitantes de todo el territorio sonorense, que la gente deje de vivir con temor y que se recupere el control de las calles.

“Somos más los buenos, somos más los que queremos trabajar por nuestra gente, no es posible que el abandono del Gobierno Federal en el tema de seguridad nos esté pasando esta factura, que ahora no se puedan hacer actividades tan básicas como salir a comer y disfrutar de la familia, ya basta, les digo que no tengo la varita mágica pero sí tengo palabra y sí tengo el compromiso y el amor por hacer de Sonora un lugar seguro”, reconoció Gándara.